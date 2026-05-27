Прогноз на неделю с 28 мая по 3 июня в Днепропетровской области свидетельствует о неустойчивой погоде с частыми осадками.

Прогноз погоды на неделю с 28 мая по 3 июня в Днепропетровской области обнародовали синоптики, сообщает Politeka.

28 мая небо будет затянуто облаками утром. В течение дня и вечером в регионе прогнозируется дождь. Дневная температура воздуха составит +15 градусов, а порывы ветра усилятся до 6.9 м/с.

Как проинформировали на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра, 29 мая пасмурная атмосфера сохранится.

Дождь начнется во второй половине дня и к вечеру станет слабее, хотя полностью не прекратится. Ночью температура опустится до +8 градусов, а днем ​​поднимется до +16.

30 мая синоптики снова прогнозируют сплошную облачность и осадки. Небольшой дождь ожидается с середины дня и продлится до вечера. Температура днем ​​будет около +18 градусов.

31 мая небо останется пасмурным, однако существенных осадков не прогнозируется. Воздух начнет постепенно прогреваться, и днем ​​столбики термометров покажут до +21 градуса.

Прогноз на неделю с 28 мая по 3 июня в Днепропетровской области предполагает более теплую, но все еще неустойчивую погоду в начале лета.

Уже 1 июня температура поднимется до +22 градусов. В течение дня небо будет облачным, а после обеда возможен дождь.

2 июня небольшой дождь прогнозируют ночью, после чего осадки временно прекратятся. Температура днем ​​будет около +22 градусов.

3 июня днем ​​воздух прогреется до +24 градусов. Облачная погода будет держаться большую часть дня, однако ближе к вечеру возможны прояснения. Днем будет идти дождь.

Прогноз на неделю с 28 мая по 3 июня в Днепропетровской области свидетельствует о постепенном переходе к более теплой летней погоде.

