В конце весны и начале июня во Львовской области вводится новый график движения ряда пригородных и региональных поездов, сообщает Politeka.net.

В «Укрзализныце» объясняют, что корректировка расписания связана с проведением плановых ремонтных и технических работ на отдельных участках железнодорожной инфраструктуры. Такие меры необходимы для обновления путевого хозяйства, проверки состояния оборудования и обеспечения безопасного и стабильного курсирования поездов.

В связи с этим пассажиров предупреждают о новом графике поездов во Львовской области и рекомендуют заранее проверять актуальное расписание перед поездками. Железнодорожники отмечают, что обновленный график поможет избежать неудобств при планировании маршрутов и позволит учесть возможные изменения времени отправления и прибытия.

В частности, в период 3, 4, 5, 8, 9 и 10 июня 2026 поезд №804/803 сообщением Львов – Ровно будет курсировать по обновленному расписанию. Экспресс будет осуществлять остановки на станциях Красное, Броды, Радивилов, Дубно и Здолбунов-Пассажирский. В Ровно он прибывает в 19:27.

В «Укрзализныце» отмечают, что изменения носят временный характер и связаны исключительно с необходимостью проведения технического обслуживания инфраструктуры.

Также из-за проведения ремонтных работ 4, 5, 9 и 10 июня 2026 года меняется график движения экспресса №6092/69091 Ровно – Львов. В этот период он будет курсировать по скорректированному маршруту с большим количеством промежуточных остановок, в том числе на станциях Здолбунов-Пассажирский, Дубно, Радивилов, Броды, Красне и других. После станции Красне он продолжит движение в соответствии с действующим графиком.

Кроме того, в те же даты – 4, 5, 9 и 10 июня – измененный график будет действовать и для экспресса №6384/6383 сообщением Красное – Здолбунов. Он будет курсировать через ряд станций Львовской и Ровенской областей, среди которых Утишков, Петричи, Ожидов-Олеско, Броды, Радивилов, Дубно, Мирогоща, Озеряны, Квасилов и Ровно.

Источник: Укрзалізниця - Південно-Західна залізниця.

