Графики отключения света в Николаевской области на 28 мая вводятся в целях повышения стабильности работы энергосистемы.

Плановые графики отключения света в Николаевской области на 28 мая продлятся много часов подряд, сообщает издание Politeka.net.

Отмечается, что графики отключения света в Николаевской области на 28 мая вводятся с целью повышения стабильности работы энергосистемы, а также снижения рисков возникновения аварийных ситуаций в будущем. Такие меры позволяют своевременно выявлять потенциальные неисправности и поддерживать надлежащее техническое состояние инфраструктуры.

Как сообщили в Миколаївобленерго, с 08:00–18:00 будут выключать электричество в населенном пункте Пидгородная. Обесточение будет продолжаться на улицах:

Зализнычна 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 16, 18, 20, 22, 26

Л. Украинкы 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44

Шевченка 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26.

Также 28 мая 2026 с 08:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на воздушной линии электропередачи обесточивания запланированы в населенном пункте Лукашивка. Отключения коснутся большого количества адресов:

Садова 1, 1А, 2, 2Б, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 17А, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 48/1, 49, 50, 94, 16, 3/1, 6/0, 8/0, 12/0, 17/0

Тыха 1

С 08:00–18:00 вводятся дополнительные графики отключения света, вводимые в населенном пункте Лысая Гора. Однако обесточенными будут только следующие адреса:

Велыка 50, 50А, 52, 54, 56, 56А, 58, 58А, 58Б, 60, 62, 62А, 68, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87

Велыка Садова 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 19, 21

пров. Верхний 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Восточна 19/1, 20/1

Дальня 2, 6, 30

Дружбы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 31/1

Залывна 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13/1, 14, 15, 16, 18, 24

имени Андрия Гаввы 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19А, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37

Козацька 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23/1, 25, 27, 28, 29/1, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 47

Лысогирська 1–24, 27, 31

Мыру 2–22, 24–45

Молдавська 1–39, 41

Молодижна 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20

Шкильна 5, 7, 10Б, 14, 18, 33, 34, 39, 47/2, 49, 50, 51, 55, 57, 65Б.

