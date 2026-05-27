Подорожание проезда в Сумской области связано с общим ростом расходов в сфере пассажирских перевозок.

Подорожание проезда в Сумской области стало предметом обсуждения в Ахтырке после презентации обновленных автобусных тарифов, передает Politeka.

В настоящее время в общине работает 12 маршрутов из 23 ранее действовавших. Перевозчики фиксируют дефицит водителей и нехватку кадров, что влияет на регулярность рейсов и соблюдение графиков движения.

Стоимость билета на уровне 13 гривен не изменялась с 2023 года. За этот период существенно возросли расходы на горючее, техническое обслуживание транспорта, ремонтные работы и оплату труда персонала.

Экономические подсчеты предприятий показывают, что реальная себестоимость одной поездки сейчас составляет от 20,09 до 37,48 грн в зависимости от маршрута. В этой связи рассматривают введение единого тарифа около 20 гривен.

В городской администрации отмечают, что удорожание проезда в Сумской области связано с общим ростом расходов в сфере пассажирских перевозок, что вынуждает компании пересматривать финансовые расчеты.

Проекты решений вынесены на общественное обсуждение. По состоянию на данный момент письменных замечаний или официальных обращений от жителей не поступало.

Также планируется сохранность отдельных льгот. Для учащихся младших классов может остаться тариф 10 гривен, а часть пассажиров и дальше будет пользоваться бесплатным проездом.

Жители активно обсуждают ситуацию в социальных сетях, обращая внимание не только на возможные новые цены, но и техническое состояние автобусов и интервалы между рейсами.

Финальное решение по корректировке тарифов будет принято после завершения консультаций и анализа экономических показателей перевозчиков.

Источник: okhtyrkainfo

