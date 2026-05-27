Новый график движения поездов в Днепропетровской области начнет действовать в конце мая и заденет составы, курсирующие по станции Каменское-Пассажирское, сообщает Politeka.

На железнодорожном вокзале города сообщили о новом графике поездов в Днепропетровской области и призвали пассажиров быть внимательными при планировании своих поездок.

Отдельные корректировки запланированы на 28 мая, когда четверговые рейсы будут курсировать по специальному времени.

В частности, пригородный № 6015 с сообщением Днепр-Главный – Пятихатки будет отправляться со станции Днепр-Главный в 08:28.

На станцию ​​Каменское-Пассажирское этот экспресс будет прибывать в 09:25 и отправляться дальше в 09:26, хотя по привычному расписанию он должен был находиться здесь в период 09:19–09:20.

Концевой станции Пятихатки пассажиры доберутся в 11:30. В этот же день изменится расписание электрички № 6027 Днепр-Главный – Кривой Рог.

Состав будет выезжать со станции Днепр-Главный в 12:47, а в Каменско-Пассажирский будет прибывать в 13:45, откуда будет отправляться дальше в 13:46.

Кроме однодневных изменений, железнодорожники вводят более продолжительные корректировки в движении транспорта. В течение нескольких дней, а именно 28 и 29 мая, пригородный № 7304 Каменское-Пассажирское – Днепр-Главный будет менять не только время своего отправления, но и привычный маршрут следования.

В этот период рейс будет официально продлен до станции Игрень. Таким образом, поезд устанавливается в соединении Каменско-Пассажирское – Игрень.

Пассажирам следует учесть, что отправление со станции Каменское-Пассажирское будет происходить в 06:33, что на 6 минут позже обычного времени.

На станцию ​​Днепр-Главный состав будет прибывать в 07:24, а окончательной остановки на станции Игрень он будет доставаться в 08:11.

Новый график движения поездов в Днепропетровской области призван обеспечить стабильное транспортное сообщение при модернизации железнодорожной инфраструктуры.

Источник: Укрзализныця

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: какая новая проблема возникла на рынке.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто и при каких условиях может потерять выплаты.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: как были изменены цены в магазинах.