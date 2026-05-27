Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области остается одним из ключевых инструментов поддержки людей, которые после эвакуации нуждаются в временном убежище в общинах региона, сообщает Politeka.

Местные жители регулярно обновляют предложения по размещению для переселенцев. Доступные варианты включают в себя комнаты, частные дома и части жилых помещений с базовыми бытовыми условиями.

В селе Высший Булатец Лубенского района предлагают поселения для женщины или матери с ребенком. Дом оборудован кухонной зоной, ванной, техникой и санузлом. Среди условий — участие в домашних делах и частичная компенсация коммунальных расходов, рядом расположены магазины и транспортное сообщение.

Еще одно предложение доступно в Мачухах вблизи Полтавы. Жилье подходит для пары, одинокой женщины или пожилого человека. Арендная плата отсутствует, однако предусмотрена помощь хозяйке по хозяйству. В доме есть интернет, отопление и душевая комната.

В Лубнах также действует вариант поселения, где предлагают отдельную комнату для аккуратной женщины, возможно с ребенком. От жителей ожидают соблюдения порядка и уважения во время совместного проживания.

Волонтерские инициативы отмечают, что значительная часть таких решений возникает благодаря неравнодушным гражданам, временно открывающим собственные дома для потерявших жилье людей.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области формируется преимущественно через частные предложения и местные общины, которые помогают организовать быстрое размещение переселенцев.

Перед заселением рекомендуют уточнять все условия, проверять актуальность объявлений и договариваться о деталях заблаговременно, так как ситуация с доступными местами может изменяться достаточно стремительно.

Источник: Допомагай

