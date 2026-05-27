Подорожание проезда в Кировоградской области в Новоукраинке вводится поэтапно после решения исполкома по обновлению тарифов на городских автобусных маршрутах, сообщает Politeka.

Вопрос изменения стоимости рассматривался с участием перевозчиков, депутатов и представителей общины. После консультаций городские власти избрали постепенный формат корректировки, чтобы уменьшить единовременную финансовую нагрузку на пассажиров.

С 11 мая одна поездка стоит 30 гривен. Уже с 1 июня устанавливается новый уровень – 35 гривен вместо предыдущих 25 грн.

Перевозчики ранее предлагали повысить оплату до 40 гривен. Среди причин называли удорожание горючего, ремонт транспорта, закупку деталей и регулярное техническое обслуживание автобусного парка.

В ходе общественных обсуждений часть жителей выступила против перемен, другие поддержали поэтапный подход, считая его более прогнозируемым для семейного бюджета.

В городской администрации отмечают, что подорожание проезда в Кировоградской области стало компромиссом между экономическими потребностями перевозчиков и возможностями населения, поэтому повышение было распределено на несколько этапов.

Отдельно подтверждено сохранение льгот для участников боевых действий и семей погибших военных. Возмещение расходов перевозчикам будет производиться из местного бюджета.

Чиновники не исключают дальнейший пересмотр тарифной политики в случае роста расходов в транспортной сфере из-за экономических факторов.

Аналитики добавляют, что конечные расценки и дальше будут зависеть от стоимости горючего, состояния автобусов и финансовой стабильности перевозчиков.

Источник: persha.kr

