Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі видають відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Ця ініціатива спрямована на підтримку внутрішньо переміщених осіб, які мешкають у шелтерах на території міста.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі видають для того, щоб підтримати людей, які опинилися у скрутному становищі та потребують особливої уваги суспільства.

Як зазаначають на офіційному сайті Департаменту соціальної політики, програма діє на постійній основі для визначених категорій громадян. Право на допомогу мають люди похилого віку, особи з інвалідністю, а також матері з дітьми.

Крім того, продовольчі набори видають законним представникам, які супроводжують малолітню дитину, недієздатну особу або громадянина, дієздатність якого обмежена. Окремою категорією визначено дітей віком від 3 до 18 років.

Також на безкоштовні продукти для ВПО та песніонерів у Дніпрі можуть розраховувати люди, які перебувають у складних життєвих обставинах та офіційно отримують послуги у Дніпровському міському центрі соціальних служб.

Важливою умовою для всіх без винятку отримувачів є реєстрація у нашому облцентрі після 24.02.2022 за адресою місця тимчасового компактного проживання.

Сам продовольчий комплект складається з товарів тривалого зберігання. Набори включають м’ясні та рибні консерви, печінковий паштет, готові другі страви з м’ясом тушкованим, чай, каву та цукор.

Також у пакунках є макарони швидкого приготування, галети, мед і джем. Видача гуманітарної допомоги здійснюється регулярно. Продовольчі набори надаються один раз на місяць.

