Новый график движения поездов в Винницкой области начал действовать в конце мая и касается и начала июня, сообщает Politeka.

В связи с ремонтными работами на железной дороге пассажиры просят заранее ознакомиться с новым графиком движения поездов в Винницкой области.

Укрзализныця обнародовала подробные данные об изменениях на железнодорожных маршрутах. В частности, в период с 26 мая по 1 июня изменится график движения нескольких пригородных поездов в Винницкой области.

№6344 Гречаны-Жмеринка будет курсировать до станции Коржовцы по привычному расписанию, а затем отправиться в 10:14 вместо 09:20 и прибывать в Жмеринку в 11:59 вместо 11:01.

№6347 Жмеринка-Гречаны к станции Радовцы будет ехать без изменений, а на станцию ​​Комаровцы будет прибывать в 19:09-19:10 вместо 18:13-18:14. Конечная остановка этого рейса запланирована в 20:55 вместо 19:47.

№6350 Гречаны-Жмеринка до станции Коржевцы будет курсировать без изменений, после чего отправиться в 22:18 вместо 21:23 и прибывать в 00:02 вместо 23:02.

Кроме того, железнодорожники подготовили расписание на следующий период работ. С 3 по 10 июня изменится расписание еще одного ряда пригородных складов.

№6202 Казатин-1-Фастов-1 будет отправляться в 04:27 вместо 04:02 и прибывать в 06:17 вместо 06:06.

№6314 Жмеринка-Козятин-1 будет курсировать в 21:07 вместо 20:50 и прибывать в 23:56 вместо 23:33.

№6343 Жмеринка-Гречаны будет отправляться в 08:19 вместо 08:39 и прибывать в 10:57 вместо 11:13.

№6344 Гречаны-Жмеринка до станции Деражня будет ехать без изменений, а отправляться из Деражни в 09:50 вместо 09:33 и прибывать в 11:39 вместо 11:01.

№6347 Жмеринка-Гречаны на станцию ​​Радовцы будет ехать без изменений, а на станцию ​​Комаровцы будет прибывать в 19:17-19:18 вместо 18:13 18:14. Конечная остановка этого состава будет в 20:56 вместо 19:47.

№6350 Гречаны-Жмеринка будет отправляться в 21:08 вместо 20:30 и прибывать в 23:55 вместо 23:02.

Источник: телеграмм-канал Укрзализныци

