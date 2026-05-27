Подорожание продуктов в Днепропетровской области фиксируется в нескольких основных категориях пищевой корзины, в том числе в мясном и молочном сегментах, где за месяц можно заметить как резкие, так и умеренные изменения, сообщает Politeka.

Самый большой прирост наблюдается в премиальных мясных изделиях. Буженина «Ятрань» (1 кг) в среднем стоит 757,08 грн, в то время как в апреле показатель составил 696,58 грн. Разница за месяц - +30,71 грн. В торговых сетях ценовой диапазон колеблется от 699,00 до 815,40 грн.

Похожая динамика сохраняется и в других мясных позициях. Куриное филе «Наша Ряба» (1 кг) достигло 288,17 грн против 267,69 грн раньше. Рост составил 23,33 грн, а расхождение между магазинами - от 269,00 до 326,50 грн.

Колбаски "Алан охотничьи" (1 кг) удерживаются на уровне 758,24 грн. В разных сетях стоимость варьируется от 648,00 до 899,00 грн. За месяц прибавилось 24,53 грн, что также отражает всеобщее усиление ценового давления.

Сегмент свинины смотрится стабильнее. Грудинка (1 кг) стоит в среднем 209,97 грн. при колебании 199–229 грн. Месячное повышение составляет всего 1,04 грн.

Молочная продукция демонстрирует более сдержанные изменения. Маргарин «Олком» 72,5% (200 г) стоит 42,70 грн, что всего на 1,50 грн выше апрельского уровня. Разница между магазинами минимальная - 42,49-42,90 грн.

Сметана «Простонаше» 20% (340 г) подорожала до 71,00 грн. По сравнению с предыдущим месяцем +12,33 грн. В торговых точках цена колеблется от 64 до 74,50 грн.

В целом подорожание продуктов в Днепропетровской области. охватывает сразу несколько групп товаров, однако темпы остаются неравномерными в зависимости от категории и бренда.

Аналитические данные свидетельствуют: самый ощутимый рост приходится на мясо, тогда как молочные позиции меняются медленнее, формируя более стабильную часть потребительской корзины.

Источник: Минфин

