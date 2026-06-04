Подорожание проезда в Днепропетровской области вступает в силу в начале лета.

Подорожание проезда в Днепропетровской области коснулось жителей Каменского, где с 1 июня начинают действовать новые расценки на использование городского электротранспорта, передает Politeka.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет городского совета 27 мая. Изменения касаются работы коммунального предприятия «Транспорт», обслуживающего трамвайные маршруты №1, №2, №3 и №4.

До этого одна поездка стоила 8 гривен. Такой показатель оставался неизменным с весны 2025 года. Месячный абонемент для регулярных пассажиров обходился в 288 гривен.

В горсовете объяснили пересмотр стоимости значительным увеличением расходов. Одним из главных факторов стал рост цен на электроэнергию. В течение года показатель поднялся с 9,68 до 13 гривен за киловатт-час.

Дополнительное влияние оказало подорожание горюче-смазочных материалов. Если раньше литр стоил 52,8 грн, то сейчас его стоимость достигла 86,9 грн. Также увеличился размер минимальной заработной платы – с 8 тысяч до 8 647 гривен.

Перебои с энергоснабжением и потребность в проведении ремонтов создали дополнительную нагрузку на предприятие. По оценке должностных лиц, предварительные поступления уже не обеспечивали покрытия текущих потребностей и поддержания надлежащего технического состояния подвижного состава.

Именно поэтому подорожание проезда в Днепропетровской области вступает в силу в начале лета. Теперь разовый билет в трамваях Каменского будет стоить 10 гривен. Аналогичную сумму установили за перевозку одного места багажа.

Изменение претерпевает и абонемент для постоянных пользователей. Его цена составит 360 гривен в месяц.

В местных властях отмечают, что обновление тарифов должно помочь сохранить стабильное функционирование трамвайной сети и непрерывную перевозку граждан в условиях роста эксплуатационных расходов.

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