Подорожание проезда в Днепре официально вступило в действие с 9 мая, передает Politeka.

Теперь стоимость одной поездки в маршрутных автобусах составляет 23 гривны.

Информацию об изменении тарифа подтвердили в городском совете . Там объяснили, что решение принималось с учетом текущих экономических условий, влияющих на работу транспортной отрасли.

Предварительный просмотр цены прошел в январе. В тот момент пассажиры платили 20 гривен. Среди причин называли более дорогие энергоносители, нестабильность валютного рынка и проблемы с электроснабжением.

Перевозчики отмечают, что за последние месяцы существенно выросли расходы на дизель, масла, ремонт техники и содержание автопарка. В таких условиях обеспечивать регулярное движение становится все сложнее.

Дополнительным вызовом остается нехватка персонала. Руководители компаний сообщают, что часть работников уволилась, из-за чего отдельные машины периодически не выходят на маршруты.

В профильном департаменте обращают внимание на ситуацию с горючим. После изменений на международном рынке оптовая цена дизеля приблизилась к 90 гривен за литр, в то время как ранее показатель составил около 70.

По подсчетам специалистов, реальная себестоимость пассажирских перевозок в настоящее время колеблется от 28 до 32 гривен в зависимости от направления. В то же время более значительное повышение могло бы стать дополнительной финансовой нагрузкой для горожан.

В мэрии подчеркивают, что удорожание проезда в Днепре отражает общую тенденцию, которую сейчас наблюдают во многих украинских городах. Транспортные предприятия вынуждены пересматривать тарифы из-за роста расходов и дефицита кадров.

Эксперты прогнозируют, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от стоимости горючего, экономических показателей и способности операторов поддерживать стабильное функционирование маршрутной сети.

