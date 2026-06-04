Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області набуває чинності на початку літа.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області торкнулося жителів Кам’янського, де з 1 червня починають діяти нові розцінки на користування міським електротранспортом, передає Politeka.

Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради 27 травня. Зміни стосуються роботи комунального підприємства «Транспорт», яке обслуговує трамвайні маршрути №1, №2, №3 та №4.

До цього одна поїздка коштувала 8 гривень. Такий показник залишався незмінним із весни 2025 року. Місячний абонемент для регулярних пасажирів обходився у 288 гривень.

У міськраді пояснили перегляд вартості суттєвим збільшенням витрат. Одним із головних чинників стало зростання ціни електроенергії. Протягом року показник піднявся з 9,68 до 13 гривень за кіловат-годину.

Додатковий вплив мало подорожчання пально-мастильних матеріалів. Якщо раніше літр коштував 52,8 гривні, то зараз його вартість досягла 86,9 гривні. Також збільшився розмір мінімальної заробітної плати — з 8 тисяч до 8 647 гривень.

Перебої з енергопостачанням і потреба у проведенні ремонтів створили додаткове навантаження на підприємство. За оцінкою посадовців, попередні надходження вже не забезпечували покриття поточних потреб та підтримання належного технічного стану рухомого складу.

Саме тому подорожчання проїзду в Дніпропетровській області набуває чинності на початку літа. Відтепер разовий квиток у трамваях Кам’янського коштуватиме 10 гривень. Аналогічну суму встановили за перевезення одного місця багажу.

Змін зазнає й абонемент для постійних користувачів. Його ціна становитиме 360 гривень на місяць.

У місцевій владі зазначають, що оновлення тарифів має допомогти зберегти стабільне функціонування трамвайної мережі та безперервне перевезення громадян в умовах зростання експлуатаційних витрат.

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