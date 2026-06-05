Подорожание продуктов в Одессе фиксируется на фоне изменений стоимости бакалеи и мясной продукции, что отражается в ежедневной динамике цен в торговых сетях, сообщает Politeka.

В сегменте бакалеи заметны умеренные колебания. Манка «Хуторок» (800 г) стоит в среднем 40,25 грн. В сети Megamarket ее продают по 43,50 грн., тогда как в Novus цена составляет 36,99 грн. (по состоянию на 3–4 июня 2026 года). Для сравнения, средний показатель в мае был на уровне 39,42 грн., то есть за месяц продукт прибавил около 2,00 грн.

Динамика этого товара в течение мая оставалась относительно стабильной: после длительного удержания уровня 38,25 грн. в первой половине месяца произошло постепенное повышение до 40,25 грн. и закрепление на этом уровне в конце периода.

Ситуация в мясном сегменте выглядит более резкой. Колбаски «Алан охотничьи полукопченые» (1 кг) в настоящее время в среднем стоят 810,56 грн. В торговых сетях цена колеблется от 705,80 грн у Auchan до 929,00 грн у Novus, что свидетельствует о значительном разрыве между предложениями.

В мае средний уровень составил 753,78 грн, а уже в июне зафиксировано повышение до 810 грн. Таким образом, месячный рост составил около 72,89 грн. Самые большие колебания пришлись на вторую половину мая, когда цена менялась почти каждый день.

Еще одна позиция – колбаса копченая «Алан Брауншвейская сырокопченая» (1 кг). Ее средняя стоимость составляет 1242,00 грн, что практически соответствует уровню предыдущего месяца с минимальным приростом около 70,00 грн.

В течение мая цена удерживалась преимущественно на стабильном уровне 1242,00 грн. с короткими отклонениями в начале месяца до 1172,00 грн., после чего быстро вернулась к базовому значению.

В результате подорожание продуктов в Одессе носит неравномерный характер: бакалея демонстрирует постепенные изменения, в то время как мясные изделия формируют основное инфляционное давление на потребительскую корзину.

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