Подорожание продуктов в Одессе связано с неравномерным изменением ценовых сегментов, где чувствительно реагируют консервы и мясная группа.

Подорожание продуктов в Одессе фиксируют аналитические данные по состоянию на начало июня 2026 г., демонстрируя неравномерную динамику стоимости базовых товаров, передает Politeka.

На рынке консервированной продукции кабачковая икра (440 г) подорожала до 104,00 грн. против средних 81,16 грн. в мае. Колебания в течение мая были резкими: от 59,99 до 93,99 грн с последующим выходом на новый уровень.

Ржаной хлеб Riga Бородиновский (300 г) в среднем стоит 54,97 грн, тогда как месяцем ранее показатель составлял 53,99 грн. Разрыв небольшой, но стабильно восходящий в пределах ежедневных изменений поставок.

Маринованные огурцы ТМ «Верес» (500 г) удерживаются на уровне 119,41 грн, что выше майского среднего показателя 113,77 грн. Самые дешевые предложения зафиксированы в диапазоне 114,00 грн, в то время как отдельные сети предлагают более 123 грн.

Сегмент мясных изделий демонстрирует самый заметный скачок. Колбаски «Алан» охотничьи (1 кг) подорожали до 810,56 грн. против 753,78 грн. в мае. Параллельно копченая сырокопченая колбаса той же марки удерживает уровень 1242,00 грн. без существенных изменений, но с высокой базой стоимости.

Дополнительно манная крупа «Хуторок» (800 г) показывает умеренное увеличение до 40,25 грн, тогда как раньше средний показатель составил 39,42 грн.

В целом, подорожание продуктов в Одессе связано с неравномерным изменением ценовых сегментов, где наиболее чувствительно реагируют консервы и мясная группа, тогда как бакалея демонстрирует более медленные колебания.

Эксперты прогнозируют, что в случае сохранения нынешней логистической и сезонной динамики ценовые колебания могут оставаться нестабильными и в последующие недели.

Источник: Минфин