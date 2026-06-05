Подорожчання продуктів в Одесі фіксується на тлі змін вартості бакалії та м’ясної продукції, що відображається у щоденній динаміці цін у торговельних мережах, повідомляє Politeka.

У сегменті бакалії помітні помірні коливання. Манка «Хуторок» (800 г) наразі коштує в середньому 40,25 грн. У мережі Megamarket її продають по 43,50 грн, тоді як у Novus ціна становить 36,99 грн (станом на 3–4 червня 2026 року). Для порівняння, середній показник у травні був на рівні 39,42 грн, тобто за місяць продукт додав близько 2,00 грн.

Динаміка цього товару протягом травня залишалася відносно стабільною: після тривалого утримання рівня 38,25 грн у першій половині місяця відбулося поступове підвищення до 40,25 грн і закріплення на цьому рівні наприкінці періоду.

Ситуація в м’ясному сегменті виглядає більш різкою. Ковбаски «Алан мисливські напівкопчені» (1 кг) наразі в середньому коштують 810,56 грн. У торговельних мережах ціна коливається від 705,80 грн в Auchan до 929,00 грн у Novus, що свідчить про значний розрив між пропозиціями.

У травні середній рівень становив 753,78 грн, а вже в червні зафіксовано підвищення до понад 810 грн. Таким чином, місячне зростання склало близько 72,89 грн. Найбільші коливання припали на другу половину травня, коли ціна змінювалася майже щоденно.

Ще одна позиція — ковбаса копчена «Алан Брауншвейська сирокопчена» (1 кг). Її середня вартість наразі становить 1242,00 грн, що практично відповідає рівню попереднього місяця з мінімальним приростом близько 70,00 грн.

Протягом травня ціна утримувалася переважно на стабільному рівні 1242,00 грн із короткими відхиленнями на початку місяця до 1172,00 грн, після чого швидко повернулася до базового значення.

У підсумку Подорожчання продуктів в Одесі має нерівномірний характер: бакалія демонструє поступові зміни, тоді як м’ясні вироби формують основний інфляційний тиск на споживчий кошик.

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