Подорожание продуктов в Днепропетровской области наиболее заметно в мясной категории.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области фиксируется в нескольких ключевых товарных группах, где изменения затронули молочную, бакалейную и мясную продукцию, передает Politeka.

В сегменте кисломолочного сыра "Простонаше" 9% (300 г) средняя цена составляет 105,00 грн. На полках магазинов показатели варьируются от 99,99 до 110 грн, что отражает разницу между сетями и текущими ценовыми политиками.

Сравнение с предыдущим месяцем демонстрирует рост: средний уровень был тогда 103,54 грн. Таким образом, молочная категория продолжает медленное, но стабильное движение вверх.

Дополнительно в группе маргарина "Олком Сливочный" 72,5% (200 г) средний показатель зафиксирован на уровне 42,70 грн. Это немного ниже майского уровня 43,48 грн, что свидетельствует о локальной корректировке стоимости.

Более заметные колебания наблюдаются в мясном сегменте. Буженина «Ятрань» в настоящее время стоит в среднем 765,83 грн/кг, тогда как ранее показатель был около 745,58 грн/кг.

В разрезе торговых сетей цены колеблются от 699,00 до 815,00 грн, что указывает на существенную разницу в зависимости от поставщика и формата продаж.

Общая динамика также подтверждается индексами потребительских цен: большинство позиций демонстрируют умеренный рост по сравнению с предыдущим месяцем.

В этом контексте подорожание продуктов в Днепропетровской области наиболее заметно в мясной категории, где колебания оказались самыми высокими среди рассматриваемых товаров.

Аналитики отмечают, что дальнейшее движение цен будет зависеть от сезонных факторов, логистики и закупочной стоимости сырья, формирующих конечную цену для потребителя.

Источник: Минфин

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