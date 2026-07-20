Графики отключения света в Кировоградской области на 21 июля продлятся много часов подряд.

Украинцам озвучили, каковы графики отключения света в Кировоградской области на 21 июля, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Кировоградской области на 21 июля введены из-за плановых работ. Во время проведения работ специалисты будут проверять состояние электросетей, заменять изношенные элементы, устранять обнаруженные неисправности и выполнять профилактические мероприятия.

По информации АТ «Кировоградоблэнерго», одними из первых во временные ограничения попадут жители села Розумивка с 9 до 18 часов. Здесь без электроэнергии останутся отдельные дома, расположенные на улицах:

Абрыкосова — 48

Центральна — 32, 34, 35, 37, 40, 46, 47, 48, 49, 50

Соборна — 1, 2, 6, 7, 12, 16

Соловина — 39, 41, 45, 46, 47, 49

Тараса Шевченка — 16, 18, 22

Мыра пров. — 2, 4

Камяногирськый пров. — 2, 3, 8

С 9 до 18 часов электричество будут выключать в селе Омельнык, однако обесточивание будет продолжаться на улицах:

Калюжного — 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 33, 37, 39, 41, 43

Молодижна — 1а, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18

Спортывна — 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27

Мырный пров. — 2, 4

Степный пров. — 5, 12, 16, 18

В этот день ремонтные бригады будут работать в селе Васыливка. Плановые работы будут продолжаться с 09:00 до 18:00, а временное прекращение электроснабжения коснется адреса:

Братив Отрок — 1, 3, 4, 6, 7, 8

Лысенка — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 24, 28, 30

Мыколы Лысенка — 1, 8, 11, 12, 13, 16, 18, 20

Мыру — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 25, 25а, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 46, 47

Онопы — 1, 2-б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 57, 60, 62, 63, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 91, 93, 95, 103

Центральна — 17, 18, 22, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61

Онопы пров. — 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.

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