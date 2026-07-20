Дефицит продуктов в Одесской области стал одной из самых обсуждаемых тем.

Дефицит продуктов в Одесской области пока не прогнозируется, однако неблагоприятные погодные условия в странах-производителях томатов могут повлиять на цены в ближайшее время, сообщает Politeka.net.

Аналитики отмечают, что мировой рынок сталкивается с сокращением предложения из-за природных катаклизм. Засухи, сильные ливни и резкие перепады температур отрицательно сказались на урожайности в регионах, традиционно обеспечивающих значительные объемы поставок.

Эксперты объясняют, что экстремальная погода привела к потерям урожая. В одних странах аграрии пострадали от длительной нехватки влаги, в других – от подтоплений и распространения болезней растений. Это создает предпосылки для дальнейшего роста стоимости продукции на международном рынке.

Дефицита продуктов в Одесской области в ближайшее время не ожидается. По предварительным оценкам, у украинских производителей есть шанс сохранить объемы выращивания томатов примерно на уровне прошлого сезона, что позволит обеспечить внутренний спрос.

Специалисты отмечают, что глобальные изменения все равно могут сказаться на ценниках магазинов. Если мировое предложение будет оставаться ограниченным, импортная продукция станет дороже, что постепенно повлияет и на украинский рынок.

Экономисты обращают внимание на то, что сельское хозяйство все больше зависит от климатических факторов. Именно поэтому аграрные предприятия активно внедряют современные технологии выращивания, помогающие минимизировать потери урожая.

Дальнейшее развитие ситуации будут определять погодные условия, результаты нового сезона сбора овощей и стабильность поставок на внутренней и международной аренах.

Источник: agroter

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