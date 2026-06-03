Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжает набирать обороты, подтверждающие актуальные данные мониторинга цен в крупных торговых сетях , сообщает Politeka.

Наибольшие изменения за последний месяц зафиксированы в мясном сегменте, в то время как молочная группа демонстрирует более сдержанную динамику.

Заметный рост произошел на рынке готовых мясных изделий. Буженина «Ятрань» реализуется в среднем по 765,83 грн за килограмм. В сравнении с началом мая показатель вырос на 51,50 грн. В то же время, в разных сетях стоимость существенно отличается — от 699 грн до более 815 грн за аналогичный товар.

Специалисты отмечают, что подобная тенденция связана с увеличением производственных затрат, удорожанием сырья и транспортных услуг. В результате производители постепенно корректируют прайсы, что отражается на конечных ценниках для покупателей.

Более стабильной остается ситуация среди молочной продукции. Маргарин «Олком Сливочный 72,5%» продается в среднем по 42,70 грн. за упаковку. За месяц его стоимость увеличилась всего на 1,50 грн. Несмотря на незначительные колебания в течение мая, резких скачков в этой категории не наблюдалось.

Сыр кисломолочный «Простонаше 9%» также демонстрирует относительную стабильность. Средний показатель составляет 103 грн. за упаковку весом 300 граммов. По сравнению с началом в прошлом месяце прирост составил 1,53 грн. В то же время в разных магазинах цена колеблется в пределах от 99 до 110 грн.

Экономисты обращают внимание, что потребительский рынок остается чувствительным к изменениям себестоимости производства и логистическим затратам. Поэтому отдельные категории питания дорожают быстрее, тогда как другие сохраняют относительную стабильность.

Таким образом, подорожание продуктов в Днепропетровской области наиболее ощутимо в сегменте мясных изделий, тогда как молочная продукция пока демонстрирует умеренный рост. По оценкам экспертов, дальнейшая динамика будет зависеть от затрат производителей, ситуации на рынке сырья и потребительского спроса летом.

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