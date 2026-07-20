Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области активно обсуждается.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области продолжается , сообщает Politeka.net.

В Павлограде готовят новые расценки на водоснабжение, водоотвод и обращение с бытовыми отходами, в то время как жители Кривого Рога уже получают платежки с обновленными суммами.

Согласно проекту решения исполнительного комитета Павлоградского городского совета , стоимость централизованного водоснабжения предлагают установить на уровне 84,01 гривны за кубометр. Услуга водоотвода может стоить 29,46 гривны за кубометр. Оба показателя уже учитывают НДС.

Также планируется пересмотреть оплату за управление бытовыми отходами, которые будет обслуживать ООО «ЭКО-КОММУНТРАНС». Если документ будет утвержден, новые расценки начнут действовать с 1 августа 2026 года.

Предприятие должно заблаговременно уведомить потребителей об изменениях. Кроме того, оплата будет начисляться только за фактически выполненные работы, а в случае ненадлежащего качества услуг предусмотрено проведение перерасчета.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало предметом активного обсуждения в Кривом Роге.

Информацию об этом предоставляет Кривбассводоканал .

После роста стоимости централизованного водоснабжения до 78,47 гривны за кубометр, отдельные жители сообщили о существенном увеличении сумм в платежных документах.

Часть потребителей предполагает, что в счета могли включить предварительную задолженность или провести корректировку за прошлые периоды. Именно поэтому люди планируют обращаться к предприятию для получения официальных разъяснений.

Кроме того, законность обновленных расценок обжалуют в судебном порядке. После введения изменений жители зарегистрировали электронную петицию с призывом пересмотреть принятое решение.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от судебных выводов и решений органов местного самоуправления, определяющих порядок применения новых тарифов.

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