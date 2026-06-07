Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області найбільше помітне в м’ясній категорії.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області фіксується у кількох ключових товарних групах, де зміни торкнулися молочної, бакалійної та м’ясної продукції, передає Politeka.

У сегменті кисломолочного сиру «Простонаше» 9% (300 г) середня ціна становить 105,00 грн. На полицях магазинів показники варіюються від 99,99 до 110,00 грн, що відображає різницю між мережами та поточними ціновими політиками.

Порівняння з попереднім місяцем демонструє зростання: середній рівень тоді був 103,54 грн. Таким чином, молочна категорія продовжує повільний, але стабільний рух угору.

Додатково у групі маргарину «Олком Вершковий» 72,5% (200 г) середній показник зафіксовано на рівні 42,70 грн. Це трохи нижче за травневий рівень 43,48 грн, що свідчить про локальне коригування вартості.

Більш помітні коливання спостерігаються у м’ясному сегменті. Буженина «Ятрань» наразі коштує в середньому 765,83 грн/кг, тоді як раніше показник був близько 745,58 грн.

У розрізі торгових мереж ціни коливаються від 699,00 до понад 815,00 грн, що вказує на суттєву різницю залежно від постачальника та формату продажу.

Загальна динаміка також підтверджується індексами споживчих цін: більшість позицій демонструє помірне зростання у порівнянні з попереднім місяцем.

У цьому контексті Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області найбільше помітне в м’ясній категорії, де коливання виявилися найвищими серед розглянутих товарів.

Аналітики зазначають, що подальший рух цін залежатиме від сезонних факторів, логістики та закупівельної вартості сировини, які формують кінцеву ціну для споживача.

Джерело: Мінфін

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