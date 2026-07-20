Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком, прежде всего, связано с увеличением эксплуатационных расходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком может быть рассмотрено в ближайшее время, поскольку исполнительный комитет городского совета получил обращение от ООО «ЭКОСТАЙЛ» о пересмотре стоимости управления бытовыми отходами, сообщает Politeka.net.

Предприятие предоставило обновленные экономические расчеты в конце июня 2026 года. В компании объяснили, что необходимость корректировки возникла из-за существенного роста цен на дизельное топливо, которое остается одной из главных статей расходов при сборе и перевозке мусора.

Проект изменений уже обнародовал на официальных ресурсах Кропивницкого городского совета . После изучения документов вопрос будет вынесен на заседание исполкома, где и будет принято окончательное решение.

В случае утверждения жители многоквартирных домов будут платить 89,45 гривны на одного человека ежемесячно. Это на 2,22 гривны больше, чем действующий показатель.

Для частного сектора предложили новую сумму – 93,70 гривны. По сравнению с действующей стоимостью она увеличится на 2,31 гривны, что соответствует росту примерно на 2,5%.

В компании отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком, прежде всего, связано с увеличением эксплуатационных расходов. Наибольшее влияние на формирование себестоимости оказывает самое подорожание горючего, необходимого для бесперебойного предоставления услуги.

Экономическое обоснование и структура предлагаемых расценок уже доступны для ознакомления. После завершения всех предусмотренных процедур исполнительный комитет определит, вступят ли новые тарифы в силу.

До принятия соответствующего решения для потребителей продолжают действовать действующие расценки, а о возможных изменениях городские власти обещают сообщить отдельно.

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