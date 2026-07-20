В Одесской области доступна новая денежная помощь для ВПЛ, которую могут получить только некоторые переселенцы.

Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области доступна не всем переселенцам, а только тем, кто отвечает определенным критериям, сообщает Politeka.net.

Благотворительный фонд «Право на защиту» совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) приступил к приему заявок на участие в программе финансовой поддержки, рассчитанной на шесть месяцев.

Как сообщили на сайте организации, программа предусматривает поддержку семей, нуждающихся в помощи с арендой дома и постепенным восстановлением финансовой самостоятельности.

В рамках проекта денежную помощь для ВПЛ в Одесской области могут получить домохозяйства, состоящие из:

ВПЛ, которые переместились более 6 месяцев назад;

эвакуированных лиц, которые переместились менее 6 месяцев назад из-за угрозы безопасности, в частности с территорий, временно оккупированных, приближенных к линии фронта или на которых ведутся или велись активные боевые действия;

лиц, вернувшихся менее 1 года назад к постоянному месту жительства после вынужденного перемещения за границу через военные действия после 24.02.2022 и испытывающие финансовые трудности или нуждающиеся в срочной поддержке для стабилизации условий жизни, в частности если они не имеют собственного дома или оно: расположено на временно оккупированных территориях/в зоне активных; поврежден или разрушен и непригоден для проживания.

Одним из ключевых условий участия есть неудовлетворительные жилищные условия. Воспользоваться ею могут семьи, которые проживают в местах временного размещения, модульных городках, общежитиях, школах, детских садах или других временных приютах.

Также на поддержку могут рассчитывать арендаторы жилья, если они рискуют потерять жилье из-за ухудшения финансового положения или повышения арендной платы. Учитываются и случаи, когда арендуемое жилье находится в аварийном состоянии, не имеет необходимых коммуникаций или чрезмерно перенаселено.

Организаторы отмечают, что поддержка должна обеспечить не только временную финансовую поддержку, но и помочь семьям достичь финансовой стабильности. Поэтому участники должны подтвердить, что после завершения проекта смогут самостоятельно оплачивать аренду жилья. Для этого необходимо представить план улучшения материального положения на ближайшие шесть месяцев. Это может быть официальное трудоустройство, открытие собственного дела, прохождение профессионального обучения или переквалификации.

Если семье для участия в программе необходимо изменить место жительства, поиск нового жилья осуществляется самостоятельно. Первые два месяца аренды участники оплачивают за свой счет, после чего эти расходы компенсируются в соответствии с условиями проекта.

Для участия необходимо заполнить онлайн-анкету на официальном сайте программы. После регистрации все заявки проходят проверку. Если домохозяйство отвечает установленным требованиям, представители Благотворительного фонда «Право на защиту» связываются с заявителями, проводят телефонную консультацию и приглашают семью на личное собеседование. При этом организаторы подчеркивают, что заполнение анкеты само по себе не гарантирует включения в программу.

В то же время существует еще одно важное условие: украинцы, уже получавшие помощь на оплату аренды жилья в рамках этой программы после 2022 года, повторно воспользоваться ею не смогут.

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