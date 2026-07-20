Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света в Черкасской области на 21 июля.

Графики отключения света продлятся в населенных пунктах в Черкасской области, ограничения будут действовать на 21 июля, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Черкасской области на 21 июля будут действовать из-за плановых и профилактических работ. Выполнение таких работ позволяет своевременно выявить и устранить потенциальные неисправности, заменить изношенные компоненты и минимизировать риск аварийных отключений в будущем.

По информации «Черкассыоблэнерго», 21 июля с 08:00 до 17:00 плановые работы будут проводиться в селе Софиивка. На время ремонта без электроснабжения останутся отдельные дома по следующим адресам:

Молодижна — 1, 2, 5

Нова — 1, 2

Садова — 0/дача, 1, 2, 3, 4, 5, 5/а, 6, 6/а, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23/а, 23/б, 24, 26

Черкаськый шлях — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 34, 36, 38, 38/а, 44, 46, 48

Шляховый пров. — 1, 2, 3, 3/а, 4, 4/а, 5, 6

В список населенных пунктов, где состоятся плановые отключения, вошло село Благодатне. Здесь электроснабжение также будет временно прекращено с 08.00 до 17.00 из-за выполнения ремонтных работ на сетях. Ограничения будут касаться отдельных домов, расположенных на следующих улицах:

Г. Березы — 1, 2, 3

Зализнычна — 1, 1/а, 2

Прыморська — 24, 26, 28, 28/б, 28/г, 29/а, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41/а, 43, 43/а, 45, 45а, 47, 47/а, 49, 51, 53, 55, 57, 57/а

Также в течение дня ремонтные бригады будут работать в городе Золотоноша. Здесь с 08:00 до 17:00 будут продолжаться плановые работы на объектах электросетей, из-за чего будут выключать электричество на улицах:

2-й Луговый пров. — 46

1-й Нызовый пров. — 21, 21/а, 21/б, 21/г, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70

Ново-Польовый пров. — 1, 2, 2/а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

1-й Пидгирный пров. — 1, 2, 2/а, 2/б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17

Благовыщенська — 176, 180, 184, 186, 188, 190, 192, 243, 245, 247, 251

Героив Крут — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Гоголя — 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 89, 91, 93, 95, 97

И. Дробного — 135, 137, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 163/а, 165, 167, 169

Л. Курбаса — 36, 49, 51, 53

Монастырська — 79, 88, 90, 92, 94

Пидгирна — 1/а, 3, 4, 5, 5/а, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Родыны Сымыренкив — 8, 10, 12, 17, 19, 21

Тыха — 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 58/а, 60, 61, 62, 63, 64.

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