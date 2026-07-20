Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре помогают обеспечить базовые бытовые нужды.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре продолжают выдавать в рамках городской программы, которая предусматривает поддержку жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.net.

Инициатива действует в соответствии с решением исполнительного комитета, а координацию осуществляет Департамент социальной политики . Проект был введен в конце 2023 года для поддержки наиболее уязвимых категорий населения.

Получить продовольственный набор могут внутренне перемещенные лица, пожилые люди, граждане с инвалидностью, матери с несовершеннолетними детьми, а также семьи, находящиеся в тяжелом материальном положении. Помощь оказывают и временно проживающим в приютах или местах компактного размещения.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре доступны законным представителям малолетних детей, недееспособных граждан и лиц с ограниченной гражданской дееспособностью. Воспользоваться программой могут также состоящие на учете жители в городском центре социальных служб.

В комплект входят продукты длительного хранения. Среди них мясные и рыбные консервы, паштеты, готовые блюда, лапша быстрого приготовления, чай, кофе, мед, джем, сахар и галетное печенье.

Такой склад позволяет обеспечить базовые бытовые нужды и не требует специальных условий хранения. Именно поэтому наборы удобны семьям, которые еще обустраивают жилье после переезда.

Для оформления необходимо обратиться в орган социальной защиты по месту фактического проживания или регистрации. Вместе с заявлением следует предоставить документы, подтверждающие право на получение поддержки.

В городских властях отмечают, что информацию об изменениях условий, перечне получателей или других обновлениях будут публиковать через официальные каналы. Специалисты рекомендуют регулярно следить за сообщениями, чтобы не упустить новые возможности участия в программе.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь ко Дню Независимости: кто из пенсионеров имеет право на эти выплаты в Днепропетровской области.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: как проявляется проблема.

Как сообщала Politeka, Пересчет пенсий с 1 июля в Днепропетровской области: кому стоит его ждать.