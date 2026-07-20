Украинцам показали, каковы плановые и дополнительные графики отключения света в Винницкой области на 21 июля.

Графики отключения света запланированы по отдельным адресам Винницкой области на 21 июля, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Винницкой области на 21 июля будут действовать из-за плановых, ремонтных и профилактических работ на электросетях. Поэтому украинцам следует быть готовыми к ограничению и зарядить мобильные, павербанки, другую технику.

По информации АТ «Винницаоблэнерго», 21 июля будут продолжаться плановые ремонтные работы в селе населённом пункте Крыжопиль. Временные отключения электроэнергии будут продолжаться с 8 до 17 часов по адресам:

Вячеслава Чорновола - 17



С 8 до 17 часов будут выключать электричество в населенном пункте Кушеливка. Ограничения будут отключаться по многим адресам:

Гагарина — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 10, 10Б

Заричанська — 1, 1А, 2, 3, 4, 4А, 7, 8, 8Б, 8В, 8Г, 8Д, 8Е, 8Ж, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 78

Молодижна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Польова — 1, 2, 3, 3А, 4, 6

Стельмаха — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Степова — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 30

21.07.2026 года с 08:00–17:00 не будет электричества в селе Велыкый Мытнык. Обесточенными оставят следующие адреса:

Бересты — 1, 2, 4, 5, 5А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 27, 29

Гагарина — 1, 2, 2А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 49, 51, 51А, 55, 57

Гнатюка — 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48

Дружбы — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 11, 13, 15, 17, 18

Затышна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 30, 32, 34, 36, 40

Коцюбынського — 1, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21А, 22, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 38, 40

Мыру — 1, 2, 2А, 3А, 4А, 7, 8, 9, 12, 14

Молодижна — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10

Поповыча — 1, 2, 4, 6, 6А, 7, 9, 10, 10А, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18

Р. Литынського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 49, 51

Садова — 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 52

Центральна — 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 9, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53А, 54, 55, 56, 57, 57А, 59, 60, 60А, 61, 62, 62А, 62Б, 63, 64, 64А, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 77А, 78, 79, 80, 80А, 81, 82, 83, 84, 86, 90, 92, 99, 101, 102А, 105

Шляхова — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 10, 11, 12, 21, 24

пров. 1-й Гагарина — 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 11А, 13, 15

пров. 1-й Центральный — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13

пров. 2-й Гагарина — 1, 4, 6, 8

пров. 2-й Коцюбынського — 3

пров. 2-й Центральный — 1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 20

пров. 3-й Центральный — 2, 3А, 4, 5, 5А, 7, 9

пров. Коцюбынського — 2, 4, 8А, 9, 15, 17, 20

пров. Мыру — 1

Перемогы — 1, 2, 2А, 2Б, 3, 5.

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