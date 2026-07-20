Украинцам рассказали, какими будут графики отключения света в Николаевской области на 21 июля.

Украинцев предупредили о дополнительных графиках отключения света, запланированных в Николаевской области на 21 июля, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Николаевской области на 21 июля будут введены для обеспечения безопасной и стабильной работы энергосистемы. В ходе работ специалисты будут проверять техническое состояние сетей, заменять изношенные элементы, устранять потенциальные неисправности.

По информации АТ «Миколаївобленерго», 21 июля с 09:00 до 17:00 плановые работы будут проводиться в селе Ганнивка. На время ремонта без электроснабжения временно останутся отдельные домовладения, расположенные на улицах:

Лугова — 1, 3, 5

Сонячна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15

Степова — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18А, 19, 20, 21, 22, 23

В селе Журивка будут плановые отключения электроэнергии, которые также продлятся с 09:00 до 17:00. Временные ограничения коснутся ряда жилых домов, расположенных на отдельных улицах:

Радисна — 1А, 4, 6, 8, 11, 12, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 33, 34А, 36, 37, 39

Степова — 6, 8А, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 25

Графики отключения света в Николаевской области на 21 июля будут введены с 09.00 до 17.00 в селе Дмытривка. Ограничения охватят ряд адресов:

Мыру — 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 49А, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57А, 58, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66А, 67, 68, 70, 71А, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 91А, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 23

Прывитна — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32

Садова — 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 32.

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