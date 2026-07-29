Украинцам рассказали, какими будут графики отключения света в Одесской области на 30 и 31 июля.

Графики отключения света в Одесской области на 30 и 31 июля внедряются через плановые и профилактические работы, сообщает Politeka.net.

Жителей Одесской области предупредили о масштабных плановых отключениях электроэнергии, которые будут введены 30 и 31 июля в связи с проведением ремонтных работ на электросетях. Энергетики будут выполнять техническое обслуживание оборудования и модернизацию сетей, чтобы повысить надежность электроснабжения и снизить риск аварийных ситуаций.

АО «ДТЭК Одесские электросети» сообщает о возможных временных отключениях электроэнергии в связи с проведением профилактических работ. 30.07.2026 года будут выключать электричество по адресам:

08:00-18:00 - г. Пивденне, ул. Берегова 11

08:00-13:00 - г. Пиденне

По информации энергетиков, 30 июля, с 08:30 до 19:30 плановые отключения света будут продолжаться в селе Овидиополь. На период проведения работ без электроснабжения останутся отдельные дома, расположенные на следующих улицах:

Антонова, Бузкова, Весняна, Грушевського, Зелена, Каштанова, Евгена Колисниченка, Котляревського, Мыру, Роксоланивська, Святкова, Соловина, Сонячна, Сунычна, Сергия Тышынського, Троицька, Тараса Шевченка, Ювилейна, пров. Высокый, пров. Кудрявцева, пров. Овидия, пров. Перлынный, пров. Сагайдачного, пров. Шевченка.

31 июля не будет электричества с 09:00 до 19:00 в поселке Ясенове Перше. Из-за проведения профилактических работ электроснабжение временно прекратят для потребителей, проживающих на десятках улиц населенного пункта, в частности:

Грушевського — 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19

Незалежности

Покровська — 1, 2, 3, 4

Сичовых Стріильцив — 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34

31.07.2026 года с 09:00 до 19:00 часов вводят дополнительные графики отключений в селе Ясынове Друге по следующим адресам:

Героив Украины — 136, 188–244

Джерельна — 1, 2

Молодижна — 34, 35, 40,

Степова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 35, 36

Также 31 июля не будет электричества в селе Шлыкареве. Ограничения будут продолжаться по отдельным адресам. В частности, свет будут выключать на улицах:

Квиткова — 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10

Молодижна — 1, 2, 4, 5, 7, 11, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26

Перемогы — 3

Соловина — 2

Сонячна — 2

Степова — 9, 10, 11, 12, 13.

Источник: Южная городская территориальная община

Источник: Овидиопольский поселковый совет

Источник: Зеленогорский поселковый совет

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