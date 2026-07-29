Киевстар в Запорожской области в августе будет оставаться в центре внимания местных жителей.

Киевстар в Запорожской области с августа окажется среди основных тем для абонентов мобильной связи, пишет Politeka.net.

Оператор начинает новый этап модернизации сети с отказом от технологии 3G в пользу 4G.

Информацию об этом предоставляет сама компания .

Компания сообщила, что роботы стартуют 4 августа 2026 года. Обновление охватит отдельные населенные пункты пяти областей Украины, где устаревший стандарт связи заменят более современной сетью четвертого поколения.

Переход предполагает отключение 3G и использование высвободившихся частот для развития 4G. Такой подход уже используется во многих странах мира, поскольку он позволяет повысить скорость мобильного интернета и улучшить качество соединения.

На территории Запорожской области изменения будут касаться областного центра, а также Васильевского, Запорожского и Пологовского районов. Аналогичная модернизация состоится в части Винницкой, Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.

Киевстар в Запорожской области в августе будет оставаться в центре внимания пользователей, ведь после перехода отдельным абонентам необходимо проверить совместимость своих устройств с сетью 4G.

Оператор советует убедиться, что телефон поддерживает новый эталон. Если SIM-карта не совместима с 4G, ее можно бесплатно обменять на USIM в фирменных магазинах без изменения номера.

Для корректной работы голосовой связи также рекомендуется включить автоматический выбор сети и активировать технологию VoLTE, если ее поддерживает телефон. Это поможет обеспечить стабильные звонки по завершении технических работ.

В компании отмечают, что модернизация является частью планового обновления инфраструктуры. Переход на современные стандарты позволит более эффективно использовать сетевые ресурсы и обеспечить пользователям более быстрый мобильный интернет.

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