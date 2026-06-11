Подорожание проезда в Днепропетровской области в этом случае связывается с необходимостью обеспечить финансовую стабильность перевозок.

Подорожание проезда в Днепропетровской области зафиксировано в Каменском после обновления тарифов на городской электротранспорт, который начал действовать с 1 июня, сообщает Politeka.

Решение о пересмотре стоимости принял исполнительный комитет городского совета 27 мая. Изменения касаются коммунального предприятия «Транспорт», обеспечивающего работу трамвайных маршрутов №1, №2, №3 и №4. Пересмотр стал еще одним этапом коррекции ценовой политики в сфере перевозок.

До обновления разовая поездка стоила 8 гривен и оставалась неизменной с весны 2025 года. Абонемент в месяц тогда составлял 288 гривен, что позволяло пассажирам пользоваться трамваями на постоянной основе по фиксированному тарифу.

В городской администрации объясняют изменения ростом расходов на содержание транспортной инфраструктуры. В частности, электроэнергия подорожала с 9,68 до 13 гривен за киловатт-час, а горюче-смазочные материалы — с 52,8 до 86,9 гривны за литр. Дополнительным фактором стало повышение минимальной заработной платы с 8000 до 8647 гривен, а также затраты на ремонт и восстановление подвижного состава.

Отдельно отмечается влияние нестабильного энергоснабжения, требующего дополнительных резервов для бесперебойной работы электротранспорта и поддержки графиков движения.

Удорожание проезда в Днепропетровской области в этом случае связывается с необходимостью обеспечить финансовую стабильность перевозок и покрытие растущих эксплуатационных расходов.

После изменения тарифов разовый билет в Каменском установлен на уровне 10 гривен. Такая же стоимость действует для перевозки багажа. Месячный абонемент подорожал до 360 гривен, что позволяет пользователям планировать расходы по транспорту более предсказуемо.

В городском совете отмечают, что дальнейшая динамика тарифов будет зависеть от стоимости энергоресурсов, уровня зарплат и общих экономических показателей предприятия.

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