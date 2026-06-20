Дефицит продуктов в Одесской области в этом случае формируется из-за завершения сезона реализации прошлогоднего урожая.

Дефицит продуктов в Одесской области фиксируется на фоне резкого повышения стоимости урожая прошлогоднего моркови, что за последнюю неделю заметно повлияло на рыночные показатели, передает издание Politeka.

По данным мониторинга торговли, производители реализуют остатки прошлогоднего запаса в пределах 13–20 кг. Это сигнализирует об истощении складских ресурсов и изменении баланса между спросом и предложением.

Оптовые операторы и крупные сети активизировали закупочную деятельность, что ускоряет распродажу доступных партий и сокращает свободные объемы на рынке.

Фермерские хозяйства сообщают о почти полном истощении запасов на хранении. Из-за этого уменьшается количество поставщиков, а ценовая ситуация становится более чувствительной к изменениям спроса.

По мнению аналитиков, Дефицит продуктов в Одесской области в этом случае формируется из-за завершения сезона реализации прошлогоднего урожая и постепенного исчезновения переходных резервов.

Несмотря на рост, текущие показатели остаются ниже прошлогодних значений. Эксперты связывают это с высоким стартовым предложением в начале сезона.

Представители отрасли прогнозируют относительно стабильную ценовую динамику в ближайшее время. Дальнейшие колебания будут зависеть от темпов исчерпания запасов, логистических условий и новых партий.

Участники рынка отмечают, что в ближайшие недели станут ключевыми для формирования новой тенденции. Устойчивость сегмента будет определяться остатками продукции на складах и скоростью их реализации.

Эксперты отмечают, что сезонные изменения будут оставаться ключевым фактором для овощного сегмента.

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