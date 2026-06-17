Дефицит продуктов в Одесской области в этом случае связан с завершением сезона продаж старого урожая и постепенным уменьшением переходных остатков.

Дефицит продуктов в Одесской области становится более заметным на фоне очередного подорожания прошлогодней моркови, цена которой за последнюю неделю существенно выросла, передает Politeka.

Согласно данным рыночного мониторинга, производители продают остатки прошлого урожая за 13–20 гривен за килограмм. Такой диапазон свидетельствует о постепенном сокращении складских резервов и изменении соотношения между спросом и предложением.

Аналитики отмечают активизацию закупок со стороны оптовых компаний и крупных торговых сетей. Бизнес пытается пополнить запасы, что ускоряет реализацию доступных партий.

Фермеры сообщают, что объем моркови на хранении почти исчерпан. Поэтому количество поставщиков уменьшается, а рынок становится более чувствительным к любым изменениям.

По мнению экспертов, Дефицит продуктов в Одесской области в этом случае связан с завершением сезона продаж старого урожая и постепенным уменьшением переходных остатков.

Несмотря на нынешний рост, стоимость корнеплода все еще остается значительно ниже, чем годом ранее. Специалисты объясняют это обилием продукции в начале сезона и высоким уровнем предложения.

Представители отрасли прогнозируют относительно спокойную ценовую динамику в ближайшее время. В то же время многое будет зависеть от объемов запасов, логистических возможностей и скорости поступления новых партий.

Дальнейшее развитие ситуации будет определяться балансом рынка и готовностью поставщиков оперативно реагировать на изменения спроса.

Участники рынка отмечают, что в ближайшие недели станут ключевыми для формирования новой ценовой траектории.

Стабильность в сегменте напрямую будет зависеть от скорости истощения складских остатков.

Источник: east-fruit

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