Дефіцит продуктів у Одеській області у цьому випадку формується через завершення сезону реалізації торішнього врожаю.

Дефіцит продуктів у Одеській області фіксується на тлі різкого підвищення вартості торішнього врожаю моркви, що за останній тиждень помітно вплинуло на ринкові показники, передає видання Politeka.

За даними моніторингу торгівлі, виробники реалізують залишки минулорічного запасу в межах 13–20 за кілограм. Це сигналізує про виснаження складських ресурсів та зміну балансу між попитом і пропозицією.

Гуртові оператори та великі мережі активізували закупівельну діяльність, що пришвидшує розпродаж доступних партій і скорочує вільні обсяги на ринку.

Фермерські господарства повідомляють про майже повне вичерпання запасів на зберіганні. Через це зменшується кількість постачальників, а цінова ситуація стає чутливішою до змін попиту.

На думку аналітиків, Дефіцит продуктів у Одеській області у цьому випадку формується через завершення сезону реалізації торішнього врожаю та поступове зникнення перехідних резервів.

Попри зростання, поточні показники залишаються нижчими за торішні значення. Експерти пов’язують це з високою стартовою пропозицією на початку сезону.

Представники галузі прогнозують відносно стабільну цінову динаміку найближчим часом. Подальші коливання залежатимуть від темпів вичерпання запасів, логістичних умов і надходження нових партій.

Учасники ринку зазначають, що найближчі тижні стануть ключовими для формування нової тенденції. Стійкість сегмента визначатиметься залишками продукції на складах і швидкістю їх реалізації.

Експерти зазначають, що сезонні зміни надалі залишатимуться ключовим фактором для овочевого сегмента.

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