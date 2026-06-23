Программа денежной помощи в Запорожье в этом году охватывает более широкий круг получателей, а не только пенсионеров.

Денежная помощь в Запорожье выдается для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев, сообщает издание Politeka.net.



В Запорожье в 2026 году часть жителей, в том числе пенсионеры и представители социально уязвимых категорий, смогут получить единовременную денежную помощь ко Дню Независимости Украины. Как сообщается в постановлении Кабинета Министров от 13 мая 2026 г. № 602, большинство выплат будет производиться в автоматическом режиме без необходимости дополнительных обращений.

Как отмечается, государственная программа поддержки в этом году охватывает более широкий круг получателей, а большинство выплат будет производиться автоматически — без необходимости подавать дополнительные заявления или обращения. Это позволит упростить процедуру начисления и ускорить получение средств.

В частности, в Запорожье одноразовую помощь получат пенсионеры, включая лиц, находящихся на пожизненном государственном содержании. Также выплаты предусмотрены для граждан, пользующихся жилищными субсидиями или льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг, при условии, что они не являются военнослужащими. Для этих категорий начисление будет производиться автоматически вместе с основными социальными выплатами.

Отдельный порядок предусмотрен для ветеранов войны, проходящих военную службу. В таких случаях средства будут направляться непосредственно на счета воинских частей или учреждений, где проходит службу получатель.

В то же время граждане, имеющие право на денежную помощь, но не относящиеся к указанным категориям (не являются пенсионерами, не получают субсидий или льгот и не проходят военную службу), смогут оформить ее самостоятельно. Для этого необходимо обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины и подать заявление.

В Пенсионном фонде ранее разъясняли, что если право на выплату возникает до 24 августа 2026, но средства не были начислены до 1 октября, граждане имеют право обратиться повторно. В таком случае она будет произведена не позднее 1 ноября 2026 года.

Размеры единовременной помощи установлены дифференцированно в зависимости от категории получателей.

по 3 100 гривен получат украинцы с особыми заслугами перед Родиной;

по 1000 гривен – участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, дети заключенных в лагерях;

по 650 гривен - родные погибших защитников, вдовцы и вдовы умерших/погибших участников боевых действий;

по 450 гривен – участники войны, бывшие узники концлагерей, принудительно вывезены на работы, дети партизан.

Отдельно определены размеры пособия для лиц с инвалидностью в результате войны: для первой группы - 3100 грн, для второй - 2900 грн, для третьей - 2700 грн. Правительство отмечает, что эта финансовая поддуржка являются частью системной государственной поддержки граждан, нуждающихся в социальной защите.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Появилась жизненно важная гуманитарная помощь: какую поддержку обещают пенсионерам в Запорожской области.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: где и как искать дом.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где оказывают поддержку.