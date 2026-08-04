Украинцам рассказали, какими будут графики отключения света в Черкасской области на 5 и 6 августа.

Графики отключения света в Черкасской области на 5 и 6 августа вводятся из-за проведения плановых ремонтных работ на электросетях, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Черкасской области на 5 и 6 августа вводятся через выполнение комплекса мероприятий по техническому обслуживанию оборудования. Такие работы необходимы для повышения надежности электроснабжения, уменьшения риска аварий и обеспечения стабильной работы электросетей в будущем.

По данным «Черкассыоблэнерго», 5 августа 2026 плановые отключения электроэнергии будут продолжаться в селе Хмельная. В связи с проведением ремонтных работ на электросетях электроснабжение будет временно прекращено с 08:00 до 17:00. Под ограничения попадут отдельные дома, расположенные на улицах:

Запотична — 29, 31, 33, 17, 25А, 53, 57, 1, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 55, 5, 3

Шкильна — 1, 2, 4, 6, 22, 28, 30, 44, 48, 41, 42, 43, 50, 38, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 34, 36, 37, 40, 46, 10

Ныжня — 15, 2, 31, 23, 50, 53, 57, 61, 1, 17, 19, 28, 29, 3, 33, 33/1, 37, 39, 42, 52, 8, 9, 11, 21, 27, 35, 5, 7

Пидгирна — 11, 3

Грабова — 5А, 4/а

Пидварок — 1, 10, 12, 14, 16/а, 18, 2, 20, 24, 28, 30, 32, 36, 8, 1-А, 15, 16, 22, 26

Мыру — 52, 54, 56, 16, 2, 28, 4, 48, 50, 53, 53а

Перемогы — 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 8, 9

Л. Украинкы — 5

пров. Клубный — 4, 6, 8

Кроме того, графики отключения света в Черкасской области на 5 августа будут распространяться и на село Пекари. Здесь ремонтные бригады будут работать с 08:00 до 17:00, из-за чего без электроэнергии временно останется адрес:

Набережна — 1а, 2, 11, 1, 4, 4а, 5, 5/а, 6, 12

Шкильна — 11, 5, 8, 1, 12, 4, 7, 9

Т. Шевченка — 22, 25, 39, 39а, 45, 48, 8, 1, 1а, 1б, 2, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 3, 31, 33, 35, 35а, 37, 4, 41, 5, 5/а, 6, 63, 7, 9, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 62, 99, 95, 97, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 176

Чабанивська — 28

Жукивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36

Молодижна — 5, 9, 8/а

Гайдаивська — 9

пров. Т. Шевченка — 12, 14

пров. Гайдаивськый — 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

06.08.2026, один из этапов плановых работ состоится в селе Нове Мисто. Отключение электроэнергии будет продолжаться с 08:00 до 20:00 (12 часов подряд). На время проведения ремонта без света временно останутся жильцы отдельных домов по следующим адресам:

Горихова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30/а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Полтавська — 1, 2а, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20

Соборна — 10, 12, 16, 16/а, 18, 2, 20, 22, 22/а, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 42/а, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 66/а, 68, 6, 8, 3Г

Ю. Полонського — 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30

Абрыкосова — 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42/а, 43, 44, 45, 47, 49

М. Крывоноса — 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/а, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32

Амосова — 1, 2, 3

Черешнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

В. Швеця — 52б

пров. Ричковый — 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 11, 13

пров. Барвинковый — 2, 4, 6, 8, 10, 12

В тот же день, 6 августа, плановые ремонтные работы также будут проводиться в селе Халаидове. Поэтому с 08:00 до 20:00 электроснабжение будет временно прекращено для части потребителей. Ограничения коснутся домов, расположенных на следующих улицах:

Шкильна — 1, 2, 3, 5, 8

В. Мороза — 1, 1/а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 35/а, 36, 37, 38, 39, 40, 41

Т. Шевченка — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24

Незалежности — 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 37а, 40, 41, 5/а, 5/б

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/а, 7, 8, 9, 10

Центральна — 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26/а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 39/а, 40

Коцюбынського — 2, 3, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Л. Украинкы — 1, 3, 4, 5, 6/а, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34

И. Франка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 19/а, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45

Довга — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14/а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 53/а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 72/а, 74, 75, 76, 77

Садова — 1, 2, 3, 4, 4/а, 5, 5а, 6, 7, 7/а, 7/б, 8, 8/а, 9, 9/а, 10, 10/а, 11, 11/а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36

Польова — 3, 4

Травнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/а, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15/а, 16, 17, 18.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Черкасской области: кто получит 1000 гривен.

Также Politeka сообщала, ценовой удар: какие продукты больше всего подорожали в Черкасской области

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Черкасской области: какие нюансы стали известны.