Програма грошовоъ допомоги в Запоріжжі у цьому році охоплює ширше коло отримувачів, а не тільки пенсіонерів.

Грошова допомога в Запоріжжі видається для пенсіонерів та інших вразливих категорій українців, повідомляє видання Politeka.net.



У Запоріжжі у 2026 році частина мешканців, зокрема пенсіонери та представники соціально вразливих категорій, зможуть отримати одноразову грошову допомогу до Дня Незалежності України. Як повідомляється в постанові Кабінету Міністрів від 13 травня 2026 року № 602, більшість виплат буде здійснюватися в автоматичному режимі без необхідності додаткових звернень.

Як зазначається, державна програма підтримки у цьому році охоплює ширше коло отримувачів, а більшість виплат буде здійснюватися автоматично — без необхідності подавати додаткові заяви чи звернення. Це дозволить спростити процедуру нарахування та прискорити отримання коштів.

Зокрема, у Запоріжжі одноразову допомогу отримають пенсіонери, включно з особами, які перебувають на довічному державному утриманні. Також виплати передбачені для громадян, які користуються житловими субсидіями або пільгами на оплату житлово-комунальних послуг, за умови що вони не є військовослужбовцями. Для цих категорій нарахування здійснюватиметься автоматично разом із основними соціальними виплатами.

Окремий порядок передбачено для ветеранів війни, які проходять військову службу. У таких випадках кошти спрямовуватимуться безпосередньо на рахунки військових частин або установ, де проходить службу отримувач.

Водночас громадяни, які мають право на грошову допомогу, але не належать до зазначених категорій (не є пенсіонерами, не отримують субсидій чи пільг і не проходять військову службу), зможуть оформити виплату самостійно. Для цього необхідно звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву.

У Пенсійному фонді раніше роз’яснювали, що якщо право на виплату виникає до 24 серпня 2026 року, але кошти не були нараховані до 1 жовтня, громадяни мають право звернутися повторно. У такому випадку виплата буде здійснена не пізніше 1 листопада 2026 року.

Розміри одноразової допомоги встановлено диференційовано залежно від категорії отримувачів.

по 3 100 гривень отримають українці з особливими заслугами перед Батьківщиною;

по 1000 гривень — учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, діти ув'язнених у таборах;

по 650 гривень — рідні загиблих захисників, вдівці та вдови померлих/загиблих учасників бойових дій;

по 450 гривень — учасники війни, колишні в'язні концтаборів, примусово вивезені на роботи, діти партизанів.

Окремо визначено розміри допомоги для осіб з інвалідністю внаслідок війни: для першої групи — 3100 грн, для другої — 2900 грн, для третьої — 2700 грн. Уряд наголошує, що ці виплати є частиною системної державної підтримки громадян, які потребують соціального захисту.

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