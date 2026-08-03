Доплаты пенсионерам в Днепропетровской области доступны не всем.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области автоматически начисляют украинцам, которые достигли соответствующего возраста и отвечают установленным требованиям Пенсионного фонда, пишет Politeka.net.

Размер ежемесячной надбавки зависит от возрастной категории получателя, а назначение производится без подачи отдельного заявления.

Согласно действующим правилам, граждане от 70 до 74 лет имеют право на дополнительные 300 гривен. Для лиц от 75 до 79 лет предусмотрено 456 гривен, а по достижении 80-летнего возраста сумма увеличивается до 570 гривен.

Информацию об этом предоставляют в Пенсионном фонде .

Доплаты пенсионерам в Днепропетровской области доступны не всем. Прибавку не назначают людям от 60 до 69 лет, а также тем, чей общий размер пенсионного обеспечения превышает 10 340,35 гривны.

В Пенсионном фонде объясняют, что выплату начисляют со дня рождения, когда человек переходит в новую возрастную категорию. Именно поэтому первый платеж нередко оказывается меньше установленного, ведь его рассчитывают пропорционально количеству дней до окончания месяца.

Если 75 или 80 лет исполняется позже, полной суммы сразу не назначается. Вместо этого проводят перерасчет и добавляют только разницу между предыдущим и новым размером надбавки. К примеру, после достижения 75-летнего возраста к уже начисленным 300 гривен добавляют еще 156, чтобы общая ежемесячная выплата составляла 456 гривен.

В Пенсионном фонде советуют гражданам проверять информацию о собственных начислениях через официальные сервисы или обращаться в территориальные подразделения в случае возникновения вопросов пересчета или права на получение возрастной надбавки.

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