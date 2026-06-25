Подорожание проезда в Днепропетровской области рассматривается как вынужденное решение по сохранению работы транспортной системы.

Подорожание проезда в Днепропетровской области зафиксировано в Самаре Samara после решения исполнительного комитета об обновлении тарифов на пассажирские перевозки, сообщает Politeka.

В обществе установлена ​​новая стоимость автобусных поездок — до 25 гривен вместо предыдущих 20. Это решение повлияло на ежедневные маршруты жителей между жилыми районами и ключевыми транспортными узлами, которыми пользуются регулярно.

Обновленная тарифная система охватывает широкую маршрутную сеть: №1 «Автостанция – Решкут (через ЦРБ)», №2 «Автостанция – Решкут (через Партизанскую)», №5/6 «Автостанция – Гимназия №12», №9 «Автостанция – ул. Героев Спасателей», №10 «Перевал – Киевская», №11 «Автостанция – Холодноярской Бригады», №14 «Автостанция – Железнодорожный вокзал», №15 «Автостанция – Игоря Емельяненко», №17 «Автостанция – Тихая», №18 «Автостанция

Отдельно просмотрено направление Самар — Днепр, где тариф теперь составляет 70 гривен за поездку. Это увеличило расходы пассажиров, ежедневно совершающих поездки между городами в пределах рабочих и учебных маршрутов.

В городской администрации объясняют, что обновление стоимости связано с ростом расходов перевозчиков. Среди основных причин называют подорожание горючего, технического обслуживания, запасных частей и содержание автопарка.

Также перевозчики отмечают, что новые расценки позволяют избежать сокращения рейсов и поддержать стабильность движения по ключевым направлениям.

В этом контексте подорожание проезда в Днепропетровской области рассматривается как вынужденное решение для сохранения работы транспортной системы и обеспечения регулярного сообщения между районами и соседними населенными пунктами.

Новые тарифы уже вступили в силу, а перевозчики обязаны соблюдать утвержденные цены на всей маршрутной сети без исключений.

Источник: pdshl_novik