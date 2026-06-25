Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області розглядається як вимушене рішення для збереження роботи транспортної системи.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області зафіксовано у місті Самар Samara після рішення виконавчого комітету про оновлення тарифів на пасажирські перевезення, повідомляє Politeka.

У громаді встановлено нову вартість автобусних поїздок — до 25 гривень замість попередніх 20. Це рішення вплинуло на щоденні маршрути мешканців між житловими районами та ключовими транспортними вузлами, якими користуються регулярно.

Оновлена тарифна система охоплює широку маршрутну мережу: №1 «Автостанція – Решкут (через ЦРЛ)», №2 «Автостанція – Решкут (через Партизанську)», №5/6 «Автостанція – Гімназія №12», №9 «Автостанція – вул. Героїв Рятувальників», №10 «Перевал – Київська», №11 «Автостанція – Холодноярської Бригади», №14 «Автостанція – Залізничний вокзал», №15 «Автостанція – Ігоря Ємельяненка», №17 «Автостанція – Тиха», №18 «Автостанція – Гімназія №7».

Окремо переглянуто напрямок Самар — Дніпро, де тариф тепер становить 70 гривень за поїздку. Це збільшило витрати пасажирів, які щодня здійснюють поїздки між містами у межах робочих і навчальних маршрутів.

У міській адміністрації пояснюють, що оновлення вартості пов’язане зі зростанням витрат перевізників. Серед основних причин називають подорожчання пального, технічного обслуговування, запасних частин та утримання автопарку.

Також перевізники зазначають, що нові розцінки дозволяють уникнути скорочення рейсів і підтримати стабільність руху на ключових напрямках.

У цьому контексті Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області розглядається як вимушене рішення для збереження роботи транспортної системи та забезпечення регулярного сполучення між районами й сусідніми населеними пунктами.

Нові тарифи вже набули чинності, а перевізники зобов’язані дотримуватися затверджених цін на всій маршрутній мережі без винятків.

Джерело: pdshl_novik

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