Подорожание проезда в Волынской области рассматривают как вынужденный шаг.

Подорожание проезда в Волынской области во Владимире предполагает пересмотр тарифов на городских автобусных маршрутах после завершения общественного обсуждения проекта решения исполкома.

Речь идет об инициативе городских властей, касающейся обновления стоимости поездок в маршрутках общего пользования. Документ уже прошел этап открытых слушаний и был представлен для обсуждения в ЦНАПе.

Согласно проекту решения, базовая цена поездки для пассажиров может возрасти с 10 до 15 гривен. Для учащихся предусмотрен отдельный тарифный подход – стоимость билета планируется поднять с 6 до 10 гривен.

Действующая система расчетов оставалась неизменной с июня 2022 года, однако в городском совете отмечают, что расходы на содержание транспорта и обслуживание маршрутной сети за этот период существенно изменились.

Во время общественных слушаний в помещении ЦНАПа жителям представили аргументацию о необходимости пересмотра стоимости перевозок. По результатам обсуждения замечаний или возражений к проекту не поступало.

После завершения этапа консультаций документ передан на рассмотрение исполнительного комитета. Именно этот орган должен принять окончательное решение новых тарифов и сроков их внедрения.

Как отмечают в горсовете, подорожание проезда в Волынской области рассматривают как вынужденный шаг, связанный с необходимостью поддержки стабильной работы общественного транспорта и адаптации к текущим экономическим условиям.

После официального утверждения решения исполкома обновленные тарифы вступят в силу с момента публичного обнародования.

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