При принятии решения это повлияет на ежедневные расходы пассажиров и станет очередным примером того, как подорожание проезда в Волынской области изменяет условия городских перевозок.

Во Владимире обсуждают изменения тарифов на маршрутные перевозки и тема подорожания проезда в Волынской области уже вынесена на общественное обсуждение, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет городского совета подготовил проект решения, предусматривающий новую стоимость поездки в маршрутках на уровне 15 гривен для взрослых пассажиров и 10 гривен для детей школьного возраста. Для детей до шести лет сохраняется бесплатный проезд без отдельного места.

Проект решения подготовлен отделом экономического развития горисполкома. Инициаторами пересмотра тарифов выступили частные перевозчики и несколько физических лиц-предпринимателей, подавших соответствующие расчеты.

В пояснениях к документу говорится, что расходы перевозчиков существенно возросли. В частности, подорожало горючее, смазочные материалы, техническое обслуживание и запчасти, а также увеличились затраты на оплату труда и налоги.

По предварительным данным, новые расценки должны вступить в силу с 1 июля 2026 года. При принятии решения это повлияет на ежедневные расходы пассажиров и станет очередным примером того, как подорожание проезда в Волынской области изменяет условия городских перевозок.

Окончательное решение будет принято после завершения общественного обсуждения и анализа предложений жителей.

Горожане ожидают, что при утверждении тарифов будет учтена социальная составляющая перевозок.

Источник: БУГ

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.