После повышения тарифов на коммунальные услуги во Львове домохозяйства с низкими доходами могут оформить жилищную субсидию.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области вступило в силу с 1 августа для жителей Львова, сообщает Politeka.net.

Исполнительный комитет городского совета утвердил новые тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод. В мэрии отмечают, что даже после пересмотра расценок, стоимость этих услуг во Львове остается одной из самых низких среди областных центров Украины.

Теперь тариф на водоснабжение составляет 36,04 гривны за кубометр, а на водоотвод — 20,34 гривны. В общем, потребители будут платить 56,38 гривны за один кубометр использованной воды.

Предыдущие цены действовали с 2022 года. За этот период значительно выросли расходы предприятия на электроэнергию, топливо, реагенты для очистки воды, техническое обслуживание оборудования и оплату труда. Само увеличение себестоимости услуг явилось основной причиной пересмотра тарифов.

В ЛГКП «Львовводоканал» отмечают, что дополнительные поступления не планируют направлять на масштабные инвестиционные проекты или модернизацию. Прежде средства будут использовать для обеспечения бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения.

По предварительным расчетам, для человека, потребляющего около трех кубометров воды ежемесячно, расходы увеличатся примерно на 92 гривны. Если семья использует девять кубометров, то ежемесячный платеж вырастет ориентировочно на 275 гривен. Окончательная сумма будет зависеть от фактических показателей счетчика.

Городской голова Андрей Садовый отметил, что предварительный тариф в течение более четырех лет не покрывал даже базовые расходы предприятия. По его словам, новый уровень оплаты минимально необходим для стабильного функционирования системы водоснабжения и непрерывного обеспечения жильцов качественной питьевой водой.

Отдельной особенностью Львова остается сложная система подачи воды. Значительная часть ресурса транспортируется по магистральным водопроводам на большие расстояния, что требует значительных затрат на электроэнергию, содержание сетей и эксплуатацию насосного оборудования.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области в городских властях объясняют необходимостью компенсировать рост производственных затрат. Контроль за использованием полученных средств будет осуществлять наблюдательный совет предприятия, а его руководство обещает регулярно отчитываться об основных направлениях финансирования.

В мэрии также напомнили, что домохозяйства с низкими доходами могут оформить жилищную субсидию. Для граждан, уже получающих государственную поддержку, перерасчет будет осуществляться автоматически без необходимости повторного обращения.

Параллельно «Львовводоканал» продолжает обновление городской инфраструктуры. В настоящее время ведутся работы по замене магистрального водопровода западной группы водозаборов и реконструкции сетей на улице Зеленой. В городском совете отмечают, что за последние годы темпы обновления трубопроводов во Львове удалось увеличить почти втрое.

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