Подорожання проїзду у Волинській області розглядають як вимушений крок.

Подорожчання проїзду у Волинській області у Володимирі передбачає перегляд тарифів на міських автобусних маршрутах після завершення громадського обговорення проєкту рішення виконкому.

Йдеться про ініціативу міської влади, яка стосується оновлення вартості поїздок у маршрутках загального користування. Документ уже пройшов етап відкритих слухань і був представлений мешканцям для обговорення в ЦНАПі.

Згідно з проєктом рішення, базова ціна поїздки для пасажирів може зрости з 10 до 15 гривень. Для учнів передбачено окремий тарифний підхід — вартість квитка планують підняти з 6 до 10 гривень.

Чинна система розрахунків залишалася незмінною з червня 2022 року, однак у міській раді наголошують, що витрати на утримання транспорту та обслуговування маршрутної мережі за цей період суттєво змінилися.

Під час громадських слухань у приміщенні ЦНАПу мешканцям представили аргументацію щодо необхідності перегляду вартості перевезень. За результатами обговорення зауважень або заперечень до проєкту не надходило.

Після завершення етапу консультацій документ передано на розгляд виконавчого комітету. Саме цей орган має ухвалити остаточне рішення щодо нових тарифів та строків їхнього впровадження.

Як зазначають у міськраді, подорожання проїзду у Волинській області розглядають як вимушений крок, пов’язаний із необхідністю підтримання стабільної роботи громадського транспорту та адаптації до поточних економічних умов.

Після офіційного затвердження рішення виконкому оновлені тарифи набудуть чинності з моменту публічного оприлюднення.

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