Дефицит продуктов в Днепропетровской области рассматривается как результат общих процессов в овощном секторе.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области фиксируется на фоне изменений в картофельном сегменте, где одновременно находятся остатки прошлогоднего урожая и импортная продукция с более высокой стоимостью, которая формирует разнонаправленную рыночную динамику, передает Politeka.

В настоящее время украинские хозяйства реализуют клубень из хранилищ в пределах 5–11 гривен за килограмм. Для сравнения, в прошлом сезоне показатели держались на уровне 13–23 гривен. Разницу объясняют большими объемами сбора и особенностями сезонного формирования предложения.

Дополнительное влияние на ситуацию оказали погодные условия. Часть собранной продукции потеряла товарное качество, что привело к неравномерному распределению доступных запасов и потребительского спроса.

В торговых сетях все чаще появляются заграничные поставки. Стоимость импортного картофеля может достигать около 90 гривен за килограмм, из-за чего он остается ограниченно доступным для большинства покупателей.

Аналитики отмечают, что нынешний этап переходный для рынка. Запасы прошлогоднего урожая постепенно сокращаются, тогда как новый еще не достиг достаточных объемов стабилизации предложения.

На этом фоне дефицит продуктов в Днепропетровской области рассматривается как результат общих процессов в овощном секторе, где ключевую роль играют внутреннее производство и уровень импортного покрытия.

Представители торговли не исключают дальнейших колебаний цен. Дополнительными факторами остаются уменьшение запасов, активность потребителей и потребности перерабатывающей отрасли.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от поступления нового урожая, эффективности логистических процессов и баланса между спросом и предложением на продовольственном рынке.

Источник: ТСН

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