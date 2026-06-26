Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області розглядається як наслідок загальних процесів в овочевому секторі.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області фіксується на тлі змін у картопляному сегменті, де одночасно присутні залишки торішнього врожаю та імпортна продукція з вищою вартістю, що формує різноспрямовану ринкову динаміку, передає Politeka.

Наразі українські господарства реалізують бульбу зі сховищ у межах 5–11 гривень за кілограм. Для порівняння, у попередньому сезоні показники трималися на рівні 13–23 гривень. Різницю пояснюють більшими обсягами збору та особливостями сезонного формування пропозиції.

Додатковий вплив на ситуацію справили погодні умови. Частина зібраної продукції втратила товарну якість, що призвело до нерівномірного розподілу між доступними запасами та споживчим попитом.

У торговельних мережах дедалі частіше з’являються закордонні поставки. Вартість імпортної картоплі може сягати близько 90 гривень за кілограм, через що вона залишається обмежено доступною для більшості покупців.

Аналітики зазначають, що нинішній етап є перехідним для ринку. Запаси минулорічного врожаю поступово скорочуються, тоді як новий ще не досяг достатніх обсягів для стабілізації пропозиції.

На цьому тлі дефіцит продуктів у Дніпропетровській області розглядається як наслідок загальних процесів в овочевому секторі, де ключову роль відіграють внутрішнє виробництво та рівень імпортного покриття.

Представники торгівлі не виключають подальших коливань цін. Додатковими факторами залишаються зменшення запасів, активність споживачів і потреби переробної галузі.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від надходження нового врожаю, ефективності логістичних процесів та балансу між попитом і пропозицією на продовольчому ринку.

Джерело: ТСН

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