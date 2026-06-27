Жителей Черкасской области предупредили об очередных плановых графиках отключения света, которые состоятся 28 июня в ряде населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

Энергетики объясняют, что графики отключения света в Черкасской области на 28 июня являются частью системного технического обслуживания инфраструктуры. Такие меры направлены на повышение стабильности электроснабжения, уменьшение рисков аварийных ситуаций, а также на постепенное модернизацию энергетической системы региона.

В компании «Черкассыоблэнерго» уточняют, что в рамках планируемых работ без электроснабжения временно останутся жители нескольких общин. В частности, значительные ограничения ожидаются в селе Лебедивка, где с 08:00 до 17:00 будут обесточены десятки улиц и домовладений. Под отключение попадут следующие адреса:

Центральна: 1; 2

М. Зализняка: 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 10/А; 12; 12/А; 16; 17; 18; 20; 21; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 36/А

И. Гонты пров.: 3; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11

Отдельно отмечается, что аналогичные профилактические мероприятия будут проведены и в городе Камянка. Здесь электроснабжение временно прекратят в период с 09:00 до 16:00. Без света останутся отдельные дома на следующих улицах:

Л. Каденюка: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15/А; 16; 17; 17/А; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 28/А; 29; 30; 31; 31/Г; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 55/А; 56; 57; 57/А; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 67/А; 68; 69; 69/А; 70; 71; 72; 73; 74; 74/А; 75; 75/А; 76; 77; 78; 80; 82; 84; 86; 88; 90; 92; 94

Повстанська: 1; 2; 4; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 20/А; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 45/А; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 55/А; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70; 70/А; 71; 72; 73; 73/А; 74; 75; 75/А; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 83; 45

Перемогы: 1; 10; 12; 14; 15/А; 16; 18; 20; 20/А; 22; 24; 24/А; 25; 26; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 34/г; 35; 36; 37; 38; 40; 40/А; 42; 43; 44; 45; 47; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 58; 59; 60; 63; 64; 66; 79; 79/А

Камянська: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 14/А; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 23/А; 24; 24/А; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 30/А; 31; 32; 32/А; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 46/А; 47; 48; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 66/А; 67; 68; 69; 70; 70/А; 71; 71/А; 72; 72/А; 73; 73/А; 74; 74/А; 75; 76; 77; 77/1; 78; 79; 80; 81; 83; 85; 86; 87; 89; 91/А; 93; 95; 99; 101; 103; 105; 107; 109; 109/А; 111; 113; 115; 117; 121; 123; 125; 127; 131; 133; 135; 137; 139; 141; 145; 147; 149; 151; 153; 155; 157; 159; 78; 78/А; 79; 80; 81; 83; 84; 85; 86; 87; 89; 91; 93; 95; 99

Українська: 88; 90; 92; 94; 96; 98; 98/А; 100; 101; 102; 103; 105; 107; 109; 111; 113; 115; 117; 119; 121; 123; 125; 95; 95/Г; 97; 99

Польова: 1; 2; 3; 4; 4/А; 5; 6; 6/А; 7; 8; 8/А; 9; 10; 10/А; 11; 12; 12/А; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 18/А; 19; 20; 20/А; 21; 22; 22/А; 23; 24; 24/А; 25; 26; 27; 28; 28/А; 29; 30; 30/А; 31; 32; 33; 34; 36; 38; 40; 42; 44; 44/А; 44/Б; 48; 50; 52; 54; 56; 58; 64; 66; 68; 72; 74; 76; 80

Заводська: 1; 2; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 47

Д. Коломийця: 2/А; 4/А; 5/А; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 16; 18

Б. Хмельныцького: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 17; 17/А; 18; 18/А; 19; 20; 22; 24

Чайковського: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 30/А; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41

Вербивська: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31

Набережна: 2; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 15; 17; 19; 20; 21; 23; 28; 30; 33; 33/Д

Пров. Камянськый: 1; 3; 4; 5; 6; 8; 9; 11; 12; 14; 15/А; 16; 17; 18; 19; 20; 22/А; 24/А; 24/Б; 24/Д; 26

1-й М. Заднипровського: 2; 3; 4; 6; 8; 10; 14; 16; 20; 22; 24; 28; 30; 32; 34

2-й М. Заднипровського: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 23; 25; 27; 29.

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