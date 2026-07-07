Плановые графики отключения света в Черниговской области на 8 июля вводятся в связи с проведением технического обслуживания.

Жителей Черниговской области предупредили о плановых отключениях электроэнергии, которые состоятся 8 июля в отдельных населенных пунктах региона, сообщает Politeka.net.



Плановые графики отключения света в Черниговской области на 8 июля будут введены в связи с проведением технического обслуживания энергетической инфраструктуры. Энергетики будут производить ремонт оборудования, диагностику электросетей и замену элементов, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

По информации АТ «Черниговоблэнерго», 8 июля с 08:00 до 19:00 ремонтные бригады будут работать в населенном пункте Борзна. На время выполнения работ без электроснабжения временно останутся отдельные дома по следующим адресам:

1-й Семена Палия — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 1А, 23, 27, 2Б, 2В, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 57, 59, 61, 19А, 31А, 31Б, 39А, 39Б, 57А

2-й Семена Палия — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 2А, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 4А, 6А, 6Б, 6Г, 6Д, 6Е, 6Ж, 15Б, 15В

Билозерська — 7, 10, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 5А, 5Б, 5В, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 45А, 45Б, 49А, 54А, 56А, 76А

Ганны Барвинок — 26, 36А/1, 36А, 36А/2

Квитнева — 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 52, 54, 44А

Левка Лукяненка — 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 1А

П. Забилы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2А, 2Б, 5А, 38А

П. Забилы — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2А, 2Б, 5А, 38А Полиська — 13, 15, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 19А, 23А, 27А, 27Б, 29А, 29Б, 29В, 29М, 31А, 31Б, 33А, 33Б, 33В, 33Г, 33Д, 33Е, 33Ж, 33Л, 34А, 35А, 37А, 41А, 44А, 48/1, 48А, 48Б, 48В, 48Г, 48Д, 48Е, 48Ж, 48З, 48К, 48Л, 58А, 60Б, 61А, 64А

Полиськый — 1, 2, 3, 4, 8, 10, 1А, 1Б, 1В, 8А

Семена Палия — 12, 14, 20, 22, 24, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 106А, 107, 107А, 109, 111, 111А, 111Б, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 128А1, 129, 130, 130А, 131, 131А, 132А, 133, 134, 135, 136, 137А, 137Б, 138, 139, 140, 140А, 141, 142, 143, 144, 144А, 145, 145А, 146, 147, 148, 149, 149А, 150, 150А, 152, 154, 154А, 156, 158, 158А, 18А, 37А, 38А, 42А, 42Б, 45А, 46А, 54А, 62А, 70А, 75А, 75Б, 86А, 88А, 88Б, 88В, 88Г, 97А, 99А

Кроме того, 8 июля плановые отключения электроэнергии коснутся и Корюковки. Здесь обесточение также продлится с 08:00 до 19:00, а без света временно останутся потребители на улице.

Шевченко - 85А

Масштабные профилактические работы запланированы в городе Ичня. Отключение электроэнергии будет продолжаться с 08:00 до 19:00, то есть около 11 часов. Временные ограничения коснутся следующих улиц:

Академика Корольова — 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 40, 29А

Березнева — 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 3А, 9А, 16А, 16Б, 20А, 30А

Васыльченко — 3, 5, 8, 12, 14, 1А, 12А, 14А

Воскресинська — 8, 10, 21, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 113, 115, 117, 119, 121, 123А, 125, 127, 129, 131, 133, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 158, 15А, 15Б, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 200, 202, 204, 206А, 208, 208А, 210, 210А, 210Б, 212, 214, 214Б, 216, 216А, 216Б, 216В, 218, 219Б, 242А, 242Б, 27А, 27Б, 31А, 32А, 32А/1, 32М, 32Н, 32П, 34А, 34Б, 34В, 34Д, 34Ж, 36/46, 36А/1, 36А/2, 36В, 36М, 36О, 38А, 38Б, 42/1, 58В

Гоголя — 2, 5, 1А, 1Б

Гончаривка — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 21А, 32А

Гончарный — 1, 3, 5, 6, 8, 6А

Коцюбынського — 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 10А, 12Б, 25А, 27А, 27Б

Никольська — 2, 4, 6, 11, 13, 15, 17, 19

Резанова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4А

Сиверська — 63, 65, 72

Скробонського — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1А

Скубана — 2А

Станислава Марынчыка — 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7А

Чернигивська — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 2А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 100, 101, 103, 104, 105, 105А, 106, 107, 109, 10А, 110, 111, 112, 113, 113А, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 125А, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 131А, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 142А, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 168, 39А, 41/6, 41А, 44А, 87А

Шевченко — 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 27, 29.

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