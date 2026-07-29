Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье, прежде всего, ориентирована на определенные категории.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье продолжает предоставляться в рамках программы «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV», которую реализует благотворительная организация «Каритас» для поддержки пострадавших из-за боевых действий жителей общин, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на официальном сайте организации.

Инициатива направлена ​​на восстановление домов и квартир, которые получили повреждения, но остаются пригодными для ремонта.

В рамках проекта предусмотрена замена окон и дверей, ремонт кровель, перекрытий, а также, при необходимости, восстановление систем электроснабжения и водоснабжения. Поддержка распространяется только на объекты, которые можно ремонтировать без полной реконструкции.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и ВПЛ в Запорожье прежде всего ориентирована на пожилых людей, внутренне перемещенных лиц, одиноких граждан, многодетные семьи и другие социально уязвимые категории населения.

Подать заявку могут владельцы недвижимости, поврежденной после 24 февраля 2022 года. Для участия следует подтвердить право собственности и соответствовать установленным критериям программы.

Проект предусматривает два формата поддержки. В одном случае участники получают денежный грант для самостоятельного выполнения ремонтных работ, в другом возобновлении осуществляют подрядные организации, сотрудничающие с благотворительным фондом.

В "Каритасе" отмечают, что реализация инициативы зависит от финансирования и актуальных потребностей общин. Поэтому перечень населенных пунктов, порядок подачи заявлений и доступные виды поддержки могут изменяться в соответствии с безопасной ситуацией.

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