Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области включает в себя не только материальную поддержку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области продолжает поступать в рамках программы Консорциума LINK, которая поддерживает социально уязвимые категории населения, прежде всего жителей пострадавших в результате войны общин, пишет Politeka.net.

Инициатива рассчитана на людей, потерявших часть доходов или оказавшихся в сложных жизненных условиях. Первоочередное внимание уделяется жителям прифронтовых населенных пунктов, где потребность в такой поддержке остается особенно высокой.

Подать обращение могут внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, одинокие опекуны, многодетные семьи, а также домохозяйства, жилье которых получило повреждения из-за обстрелов. Для этих категорий предусмотрено приоритетное разбирательство.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области включает в себя продуктовые наборы длительного хранения и самые необходимые бытовые товары, позволяющие обеспечить базовые потребности.

Активнее всего проект реализуют в Криворожском, Никопольском и Синельниковском районах. Именно эти территории регулярно подвергаются враждебным атакам, поэтому остаются среди главных направлений работы организаторов.

Представители Консорциума LINK отмечают, что цель инициативы заключается не только в материальной поддержке, но и укреплении устойчивости местных общин. Формат выдачи может изменяться в зависимости от ситуации и существующего финансирования.

Жителям области рекомендуют следить за официальными объявлениями. Условия участия, перечень общин и порядок подачи заявлений могут обновляться в соответствии с текущими потребностями.

Источник: Angels of Salvation.

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